Il Napoli esce con un punto prezioso da Manchester dopo il 2-2 contro il City. Un pareggio che può rappresentare un'iniezione di fiducia importante per la squadra di Massimiliano Allegri ma anche un rammarico per come è arrivato il gol della formazione inglese. Al termine del match, il difensore azzurro Sam Beukema ha parlato ai canali ufficiali del club:

"Quando affronti una squadra così importante come il Manchester City, una delle più forti del mondo, fai 2-2 ed è un buon risultato: un punto importante da portare a casa, ma se vediamo la partita poi sei avanti 1-2 a 5' dalla fine e ovviamente vuoi portare i tre punti e la vittoria a casa. Questa cosa ci dispiace ma è un punto importante. Anche con il Torino abbiamo dimostrato di essere squadra con e senza palla, siamo stati sempre attivi e non passivi".