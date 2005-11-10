Pari Feyenoord, l'Ajax si avvicina. PSV ingordo: il punto in Eredivisie dopo i risultati di oggi
Paolo Lora Lamia
Il Feyenoord stecca e l'Ajax ne approfitta, può essere riassunto così il sabato di Eredivisie, in cui gli argomenti di cui parlare non riguardano solo il calcio giocato. La capolista viene fermata in casa dal Fortuna Sittard, che la costringe al pari per 1-1. In serata i lancieri, con un successo per 1-0 sull'Az Alkmaar, vanno a -1 dai rivali. Si avvicina alla vetta anche il PSV, che travolge il Willem II con un clamoroso 7-0. Da citare infine l'1-0 dell'Heerenveen sul NEC e la sfida tra Caumbuur e GA Eagles, interrotta a 8 minuti dalla fine sul 4-0 per i padroni di casa per lancio di oggetti dagli spalti.
Eredivisie, la classifica aggiornata
1. Feyenoord 25 punti
2. Ajax 24
3. PSV 23
4.Twente 20
5. AZ Alkmaar 20
6. Fortuna Sittard 19
7. Heerenveen 18
8. Groningen 15
9. GA Eagles 14
10. Cambuur 12
11. Utrecht 12
12. Nijmegen 11
13. Excelsior 11
14. Sparta Rotterdam 9
15. Zwolle 8
16. Telstar 6
17. Den Haag 6
18. Willem II 2