Il Feyenoord rimonta il Como: Moussa fa 2-1 al 52', Sanchez beffato sul suo palo
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Daniele Najjar
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14.10.2026 20:02Serie A
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Ad inizio secondo tempo il Feyenoord completa la rimonta sul Como: apertura di Diarra, Moussa controlla, si accentra e conclude sul primo palo: Sanchez ci arriva in ritardo. Al 52' il Feyenoord conduce 2-1 sul Como.
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