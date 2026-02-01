Ufficiale
Fiorentina, acquistato un terzino sinistro svizzero. Ademi parte con la Primavera
TUTTO mercato WEB
Nelle scorse ore la Fiorentina ha definito e reso ufficiale un acquisto per il proprio settore giovanile. Arriva nella Primavera viola un terzino sinistro dal campionato svizzero, quello di casa sua, il classe 2007 di piede mancino Arnis Ademi (19 anni), dotato anche di doppio passaporto del Kosovo.
Il contratto di trasferimento del difensore 19enne, preso a titolo definitivo dal Young Boys di Berna, con cui militava nella selezione Under 21, è stato depositato in Lega Serie A.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile