Fiorentina, Atta si ferma e salta il Genoa. Vanoli svela il problema ma è giallo sul rientro

Il recupero di Atta dovrà attendere ancora. Il francese non sarà tra i convocati della Fiorentina per la trasferta di domani contro il Genoa, come confermato da Paolo Vanoli in conferenza stampa. A fermare il giocatore è un sovraccarico funzionale all'addome, un problema che ha spinto lo staff viola a procedere con prudenza, senza forzare i tempi del rientro. "Io voglio un giocatore al 100% e per questo abbiamo deciso di rallentare il lavoro per averlo da quando rientrerà al 110%", ha dichiarato l'allenatore in conferenza stampa facendo chiarezza sulle condizioni del giocatore e sulla decisione di escluderlo dalla sfida di Marassi, pur non fornendo alcuna indicazione su quanto potrà restare fuori.

Un problema che si trascina dalla scorsa estate

Le parole di Vanoli fanno luce su una situazione che si trascina ormai da diversi mesi. Atta sta facendo i conti con problemi fisici che ne hanno condizionato la preparazione e la disponibilità nella prima parte della stagione, impedendogli di trovare continuità. Già in occasione della gara di Coppa Italia contro il Pisa, il francese era rimasto fuori dai convocati per una gestione delle sue condizioni, prima di tornare in campo da titolare nei giorni successivi contro il Napoli. La lunga pausa di tre settimane avrebbe dovuto favorire il recupero del giocatore, che però non è riuscito a lasciarsi alle spalle i fastidi. Dopo aver saltato anche l'amichevole disputata al Viola Park contro il Signa, il forfait per la trasferta contro il Genoa è diventato inevitabile.

La Fiorentina sceglie la prudenza

Fino a oggi, da parte viola non erano arrivate spiegazioni precise sulla natura dei problemi fisici del giocatore. Durante il ritiro estivo, l'allora tecnico Fabio Grosso aveva fatto riferimento ad alcuni 'problemini', ma il protrarsi delle difficoltà ha reso necessario un approccio più prudente. Vanoli ha scelto di non rischiare ricadute, preferendo rallentare il lavoro e aspettare che Atta possa recuperare pienamente prima di tornare a disposizione. L'obiettivo è riaverlo al meglio, evitando rientri affrettati. Resta da capire quando il francese potrà tornare in gruppo senza limitazioni: intanto, contro il Genoa, la Fiorentina dovrà fare a meno di lui.