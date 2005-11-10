Genoa-Fiorentina, i convocati di Vanoli: confermata l'assenza di Atta, ok Mastantuono
Niccolò Righi
Paolo Vanoli ha diramato la lista dei ventidue calciatori convocati per la gara tra Genoa e Fiorentina, in programma domani pomeriggio a Marassi a partire dalle ore 15:00 e valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A.
Confermata l'assenza di Arthur Atta, oltre al lungodegente Fabiano Parisi. Per il resto tutti confermati a partire da Franco Mastantuono, ultimo tra i calciatori tornati dagli impegni con le rispettive Nazionali. Presente anche il giovane centrocampista, ala sinistra della Primavera classe 2007 Brando Mazzeo.
Genoa-Fiorentina, i convocati di Vanoli
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini
Difensori: Dodo, Dragusin, Viery, Jimenez, Joao Mario, Pongracic, Ranieri, Valdepenas
Centrocampisti: Brescianini, Fagioli, Mazzeo, Ndour, Oulai,
Attaccanti: Gnonto, Beto, Mastantuono, Njie, Pellegrino, Pedro Goncalves