Brutta scena Andreazzoli: strattona per i capelli un giovane del Monza, un turno di squalifica
Dimitri Conti
Brutto episodio con protagonista Aurelio Andreazzoli nell'ultima partita di campionato giocata dalla sua Fiorentina Primavera, anch'essa - come la prima squadra di Vanoli - impegnata contro il Monza. Un turno di squalifica in Primavera 1 al tecnico viola, autore di una strattonata per i capelli a un giovane calciatore della compagine avversaria.
Il dispositivo del Giudice Sportivo
Si legge, nel dispositivo del Giudice Sportvo di un turno di qualifica a "ANDREAZZOLI Aurelio (Fiorentina): per avere, al 47° del secondo tempo, a seguito di un diverbio tra calciatori delle due squadre nei pressi delle panchine, afferrato per i capelli il calciatore della squadra avversaria per separarli; all'atto del provvedimento di espulsione si scusava sia con l'Arbitro sia con i componenti della panchina della squadra avversaria per il comportamento tenuto abbandonando prontamente il terreno di giuoco".