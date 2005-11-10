È di nuovo Gustavo Varela a prendersi la copertina. L'attaccante del Monza trascina ancora i brianzoli, con una doppietta contro la Fiorentina nel lunedì sera di campionato: sul centravanti portoghese si sono già posati gli occhi di diversi club italiani ed europei, tanto che a giugno, ma forse già a gennaio, può diventare un uomo mercato. Dalla Juventus al Napoli e fino all'Inter, c'è la fila per l'attuale vicecapocannoniere della Serie A.

Spazio poi, nel corso del TMW News, alla Lazio che continua a stupire. La squadra di Gattuso ritrova momentaneamente i suoi tifosi, che continuano comunque la protesta verso Lotito, e quel che più viene riconosciuto all'ex ct della Nazionale è la capacità di aver rigenerato tanti calciatori che l'anno scorso parevano decisamente diversi. La stessa cosa che sta provando a fare Maurizio Sarri con l'Atalanta, dove in estate si è tentato di riaprire un ciclo. Tutti argomenti che analizziamo nella trasmissione di oggi con l'ex calciatore Giampaolo Saurini, prima di fare un punto con la nostra corrispondente sull'Inter in vista del match con lo Stoccarda. Ecco il video: