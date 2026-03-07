Cremonese con Vardy-Bonazzoli? Nicola non si sbottona: "Abbiamo provato diverse soluzioni"

"Mancano undici partite, è il momento dell’azione: siamo arrivati qui per poter raggiungere il nostro obiettivo, è fondamentale essere nel qui ed ora". Davide Nicola parla così in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Lecce, in programma domani al “Via del Mare” (fischio d'inizio alle 12.30): "Mi interessa l’allenamento che abbiamo fatto, domani cercheremo di fare la nostra partita e proporre noi stessi", alcune delle parole riportate dai canali ufficiali del club grigiorosso.

Payero e Bondo sono pronti a giocare di nuovo dal primo minuto?

“Questa settimana hanno aumentato i carichi di lavoro, ma potrebbero anche dare una mano a partita in corso. Non è necessario concentrarsi su chi parte dall’inizio o entra a gara in corso, per determinare bisogna stare bene da un punto di vista fisico e mentale. Noi vogliamo fortemente il nostro obiettivo e quella di domani è una partita stimolante che affronteremo con la voglia di dimostrare chi siamo”.

Confermerà la coppia di attacco Vardy-Bonazzoli?

“Abbiamo provato diverse soluzioni, stiamo cercando di capire al meglio come opporci. Fermo restando che potrebbe cambiare qualcosa, oppure iniziare in un modo e finire in un altro. Tutte opzioni che proviamo in settimana”.

L’impressione è che con Vandeputte il centrocampo lavori meglio. Cosa ne pensa?

“C’è una Cremonese che ha Vandeputte, Bondo, Grassi, Thorsby, Maleh… La cosa positiva è che ci sono tutti e permettono di avere più caratteristiche e forze a gara in corso”.