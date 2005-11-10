Lazio, il centravanti ombra di Gattuso e Mancini: Frattesi è già a sei gol in stagione

È tornato il numero 8. Quel centrocampista in grado di fare tutto, il classico "box to box" che nei primi anni Duemila è stato meravigliosamente incarnato da due fuoriclasse come Gerrard e Lampard. Nessun paragone tecnico, sia chiaro. I numeri però parlano e quello che sta facendo in questo inizio di stagione Davide Frattesi è un qualcosa di straordinario. Lui che per ritrovarsi dopo un anno difficile all'Inter ha scelto di farsi allenare da un ex numero 8, seppur con caratteristiche diverse, come Genanro Gattuso. La stagione che sta vivendo il centrocampista tra Lazio e nazionale è semplicemente straordinaria ed è stata ulteriormente impreziosita dalla sua prima da "ex" a San Siro. Il gol contro la Francia ha portato gli Azzurri in vantaggio regalando un successo che vale il primato nel girone di Nations League a 90 minuti dalla fine.

Lazio, i numeri da record di Frattesi

Che Davide Frattesi abbia i gol nelle gambe non lo si scopre sicuramente quest'anno. Prima della scorsa stagione infatti l'ex Inter e Sassuolo era reduce da sei anni consecutivi con almeno 4 reti realizzate tra Serie B e Serie A. Quota che ha già raggiunto in appena 11 partite con la maglia della Lazio, numeri che crescono ulteriormente se si considera anche la nazionale. Sei gol a metà novembre in proiezione possono portarlo ben oltre la doppia cifra, sfiorare addirittura i 15 gol stagionali che sarebbero numeri da attaccante, altro che centrocampista. E intanto la rete di ieri lo ha portato in un ristretto club della storia della nazionale italiana. Sono solo otto i centrocampisti ad aver segnato almeno 10 gol in nazionale, appena cinque dal dopoguerra e Frattesi è il migliore per media gol a partita con 0.26. In vetta alla classifica marcatori tra i centrocampisti c'è De Rossi con 21 reti in 117 presenze, mentre il secondo per media gol è Rivera con 0.23 grazie alle sue 14 reti in 60 presenze.