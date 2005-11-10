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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 novembre

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 01:00Serie A
13.11.2026 01:00Serie A
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Dal ribaltone di Manchester con l'esonero di Carrick al rinnovo di Carlos Augusto con l'Inter: le notizie di calciomercato più importanti di questo giovedì.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

JUVENTUS, SORLOTH PER L'ATTACCO: IDEA SCAMBIO CON JONATHAN DAVID. CARLOS AUGUSTO SEMPRE PIÙ VICINO AL RINNOVO CON L'INTER, STANKOVIC E LUIS HENRIQUE IN USCITA A GENNAIO. NAPOLI, IDEA SEBASTIANO ESPOSITO. MILAN, TRESOLDI PER L'ATTACCO E LA PREMIER LEAGUE PUNTA CISSE. ROMA, ENDRICK RESTA UN OBIETTIVO E DE ROON VA GIÀ VERSO UN NUOVO ACCORDO. PER DE KETELAERE ALL'ATALANTA FUTURO IN BILICO, INTANTO IDELE RINNOVA FINO AL 2031. FIORENTINA, HOJBJERG E TORREIRA PER RINFORZARE IL CENTROCAMPO. GENOA, IDEA NOA LANG

La Juventus valuta Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid per gennaio. Il club spagnolo valuta il norvegese 30 milioni di euro, ma i bianconeri potrebbero proporre uno scambio alla pari o quasi con Jonathan David. Spalletti avrebbe così finalmente un centravanti di ruolo, con Kolo Muani impiegabile anche sull'esterno.

La Vecchia Signora cerca rinforzi anche sulla corsia mancina: Alejandro Balde del Barcellona è il grande obiettivo, ma l'operazione resta complicata per concorrenza e costi. Più accessibili Lorenzo Bernasconi dell'Atalanta e Destiny Udogie del Tottenham. A centrocampo piacciono Derryl Bakola, Pierre-Emile Hojbjerg e Zambo Anguissa.

La Juve torna infine a seguire Juan Miranda del Bologna, già sondato la scorsa estate senza successo. I bianconeri potrebbero intensificare i contatti a gennaio, ma sullo spagnolo, sotto contratto fino al 2028, ci sarebbero anche Milan e Newcastle.

Adin Licina continua ad attirare l'interesse di diversi club tedeschi, in particolare RB Lipsia e Borussia Dortmund. Il trequartista classe 2007, arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco e attualmente in prestito alla Cremonese, ha raccolto otto gol in tredici presenze complessive. La Juventus potrebbe monetizzare con una cessione da 10-20 milioni, ma rischierebbe di rinunciare a un talento destinato ad aumentare il proprio valore.

L'Inter accelera per il prolungamento di Carlos Augusto fino al 2031. Il brasiliano potrebbe ottenere un aumento di almeno un milione netto rispetto agli attuali 2,2 milioni. Il classe 1999 ha convinto Chivu con prestazioni e gol pesanti: finora ha collezionato quattro reti e tre assist in dodici partite.

L'Inter valuta il futuro di Aleksandar Stankovic e Luis Henrique, finora poco utilizzati da Cristian Chivu. Il centrocampista serbo potrebbe partire in prestito per trovare continuità, mentre per l'esterno brasiliano si prenderebbe in considerazione anche una cessione definitiva per fare cassa.

Il Napoli valuta Sebastiano Esposito, attualmente in prestito dal Cagliari al Sassuolo con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni. Il club neroverde potrebbe acquistarlo definitivamente prima di un'eventuale cessione agli azzurri. Per concretizzare l'operazione servirebbe però una partenza: Lorenzo Lucca è il principale indiziato.

Resta sullo sfondo Gustavo Varela come possibile rinforzo offensivo del Napoli, ma il Monza non sembra intenzionato a privarsi facilmente del proprio capocannoniere a gennaio. La valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro, una cifra considerata fuori portata per il budget di Manna.

Il Milan punta Nicolò Tresoldi del Club Brugge per rinforzare l'attacco a gennaio. Ai rossoneri sarebbe stato proposto però anche José Escorcia, esterno offensivo colombiano classe 2009 del Nacional, protagonista con quattro gol nel Sudamericano Under 17 vinto dalla sua Nazionale.

Alphadjo Cisse continua a brillare con il Milan e ha attirato l'attenzione di diversi club inglesi. Il talento classe 2006, autore di otto gol in tredici presenze, avrebbe estimatori soprattutto al Brighton e all'Arsenal. La valutazione potrebbe raggiungere i 50-60 milioni di euro.

La Roma continua a seguire Endrick, ma il Real Madrid non sembra intenzionato a lasciarlo partire a gennaio. Nonostante lo scarso minutaggio, il brasiliano resta nei piani di José Mourinho, che vorrebbe trattenerlo per la seconda parte della stagione. I giallorossi valutano anche alternative come Jamie Leweling, Luiz Henrique, Samuel Lino, Rodrigo Riquelme e Jamie Bynoe-Gittens.

Marten de Roon si è imposto come uno dei punti fermi della Roma di Gian Piero Gasperini, che lo aveva fortemente voluto in estate dopo gli anni condivisi all'Atalanta. Nonostante i 36 anni che compirà a marzo, il centrocampista olandese ha convinto per affidabilità e rendimento. Il contratto scade nel 2028, ma la società valuta già un possibile prolungamento.

Charles De Ketelaere ha raccontato recentemente di aver avuto contatti con il PSG, che alla fine ha scelto Ferran Torres, mentre l'Atalanta avrebbe fissato a circa 50 milioni la sua valutazione. Il belga, sotto contratto fino al 2028, potrebbe riflettere sul proprio futuro qualora non arrivasse un rinnovo. La sua ambizione è giocare in una squadra che partecipi alle coppe europee e competere per vincere titoli.

Javison Idele, intanto, ha rinnovato il proprio contratto con l'Atalanta fino al 30 giugno 2031. Il terzino classe 2007, cresciuto nel vivaio nerazzurro e aggregato all'Under 23, ha già collezionato tre presenze ufficiali in prima squadra, trovando spazio anche da titolare in Conference League contro il Kairat Almaty.

Alessio Cacciamani è uno dei talenti più interessanti del Torino e ha attirato l'attenzione del Napoli. Il classe 2007, protagonista con 12 presenze stagionali e un assist, era già stato cercato dalla Roma in estate, con Cairo che aveva rifiutato un'offerta da 12 milioni più bonus. Il giocatore ha però ribadito la volontà di restare in granata.

Fabio Paratici lavora al mercato di gennaio per rinforzare la Fiorentina, soprattutto a centrocampo e in difesa. In mediana restano d'attualità Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia e Lucas Torreira del Galatasaray, il cui entourage spinge per un ritorno a Firenze. Per la retroguardia piace Tiago Gabriel del Lecce, mentre dall'Inghilterra arriva la candidatura di Phil Neumann del Birmingham City.

Il Genoa di Daniele De Rossi valuta Noa Lang per gennaio, ma l'operazione sarebbe possibile soltanto in prestito e con un contributo del Napoli al pagamento dello stipendio dell'olandese. Sul giocatore, che ha raccolto 12 presenze tra Serie A e Champions League con un gol e un assist, c'è anche il forte interesse del Galatasaray.

IL CT SCALONI CONFERMATO ALLA GUIDA DELL'ARGENTINA. MANCHESTER UNITED, ESONERATO MICHAEL CARRICK. THOMAS FRANK IN POLE PER IL DOPO SAGE AL CRYSTAL PALACE

Lionel Scaloni continuerà a guidare l'Argentina fino ai Mondiali del 2030. Il commissario tecnico, 48 anni, ha ufficialmente prolungato il proprio contratto con la Federazione argentina, che sarebbe scaduto il prossimo dicembre. Una scelta nel segno della continuità per l'allenatore che ha condotto l'Albiceleste alla conquista del Mondiale 2022 e al secondo posto nell'edizione del 2026. Scaloni sarà dunque ancora in panchina nella prossima Coppa del Mondo, che si disputerà principalmente tra Spagna e Marocco, con alcune partite ospitate anche da Argentina, Uruguay e Paraguay.

Il Manchester United ha ufficializzato la separazione da Michael Carrick, che non sarà più l'allenatore della prima squadra. Il tecnico era tornato a gennaio e aveva guidato i Red Devils al terzo posto nella stagione 2025/26, conquistando 12 vittorie nelle ultime 17 partite. Nonostante il buon finale della passata annata, la società ha deciso di cambiare dopo un avvio di stagione deludente e si è messa alla ricerca di un nuovo allenatore.

Pierre Sage ha lasciato il Crystal Palace dopo appena 16 partite alla guida del club inglese. L'allenatore francese, protagonista della storica stagione al Lens, potrebbe tornare proprio in Ligue 1 per riprendere il posto di allenatore della squadra francese, che ha recentemente esonerato Cahuzac. Con Sage, il Lens aveva conquistato il secondo posto in campionato alle spalle del PSG e ottenuto la qualificazione alla Champions League. Per la sua successione alla guida dei Glaziers, invece, il principale candidato è Thomas Frank, ex allenatore del Tottenham e del Brentford, con cui sono già stati avviati contatti. Restano sullo sfondo anche Sean Dyche e Vítor Pereira.

Dirk Kuyt potrebbe tornare in panchina in Olanda. Dopo la conclusione dell'esperienza al Fenerbahce, l'ex attaccante del Liverpool è finito nel mirino dell'Utrecht, che avrebbe avviato i primi contatti per affidargli la squadra. Il club è attualmente vicino alla zona retrocessione, con appena 12 punti in classifica e tre partite consecutive senza vittorie. Per Kuyt sarebbe una nuova occasione dopo le esperienze con Feyenoord Under 19, ADO Den Haag e Dordrecht.

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