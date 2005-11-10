Tre rinforzi dal mercato di gennaio, il piano-Milan prende forma (in attesa di Krosche)
Tommaso Bonan
Il primo acquisto per gennaio, il Milan, lo ha già chiuso. Anche se non si tratta di un calciatore. Parliamo di Markus Krosche, dirigente che diventerà il nuovo Head of Football rossonero a partire dal prossimo 1 gennaio. Questa è la data ufficiale, poi c’è la realtà concreta che vede già il tedesco operativamente impegnato per il suo nuovo club, tanto da poter anticipare anche il suo arrivo fisico a Milano.
Timmo Hardung resta in dubbio
Lo stesso Krosche, conferma oggi il Corriere dello Sport, potrebbe presto però essere raggiunto dal fidato braccio destro Timmo Hardung, il quale lo ha accompagnato negli ultimi anni a Francoforte; se lo stesso Hardung deciderà di non proseguire il suo percorso in Germania, la possibilità che possa seguire Krosche a Milano è di buonissima percentuale.
Il piano è chiaro
Parlando del campo, il del mercato vero e proprio, il piano ormai è chiaro ed è già sul taccuino dei dirigenti di casa Milan: acquistare un nuovo difensore centrale, un terzino sinistro e un attaccante che faccia il vice di Goncalo Ramos.