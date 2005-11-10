Mastan­tuono è pronto per ere­di­tare la dieci di Messi? L'attaccante della Fiorentina, così come altri talenti del calcio argentino, è in quella lista di nomi che tanto fa discutere, con i possibili eredi della pesantissima maglia albiceleste.

A dare una risposta, è chi in questa stagione ci gioca a fianco, ovvero quel Mateo Pellegrino che guida l'attacco della Fiorentina: "Franco ha la per­so­na­lità per farlo - sottolinea a La Gazzetta dello Sport -, l’ha già indos­sata in pas­sato, ma non è l’unico, ci sono altri che pos­sono por­tarla come Lau­taro e Nico Paz. Non esi­ste un altro Messi, non ha senso fare para­goni. Chi pren­derà la dieci non dovrà avere pres­sioni: andrà aiu­tato".

Con Franco vi fre­quen­tate anche fuori dal campo? "Certo, siamo molto amici. Spesso vado a casa sua e suo­niamo insieme, io la bat­te­ria e lui la chi­tarra. Adesso sto impa­rando a suo­nare il piano. Non sono un esperto di musica come lui ma mi diverto. Mi serve per stac­care la spina"