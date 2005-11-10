Pellegrino e il rapporto con Mastantuono: "Spesso vado a casa sua e suoniamo insieme"
Tommaso Bonan
Mastantuono è pronto per ereditare la dieci di Messi? L'attaccante della Fiorentina, così come altri talenti del calcio argentino, è in quella lista di nomi che tanto fa discutere, con i possibili eredi della pesantissima maglia albiceleste.
A dare una risposta, è chi in questa stagione ci gioca a fianco, ovvero quel Mateo Pellegrino che guida l'attacco della Fiorentina: "Franco ha la personalità per farlo - sottolinea a La Gazzetta dello Sport -, l’ha già indossata in passato, ma non è l’unico, ci sono altri che possono portarla come Lautaro e Nico Paz. Non esiste un altro Messi, non ha senso fare paragoni. Chi prenderà la dieci non dovrà avere pressioni: andrà aiutato".
Con Franco vi frequentate anche fuori dal campo? "Certo, siamo molto amici. Spesso vado a casa sua e suoniamo insieme, io la batteria e lui la chitarra. Adesso sto imparando a suonare il piano. Non sono un esperto di musica come lui ma mi diverto. Mi serve per staccare la spina"