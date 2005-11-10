La sfida di domani sera in Sardegna tra Cagliari e Milan offre l'occasione per riaprire i dialoghi di mercato tra i due club attorno a Paul Mendy. Il centravanti nazionale senegalese è finito al centro di rapporti positivi degli scout rossoneri, spingendo la dirigenza di via Aldo Rossi a muoversi in anticipo per strappare un'opzione di prelazione in vista dell'estate e battere la concorrenza di Inter e Roma per il classe 2007. Lo riferisce TuttoSport. Curiosità: il proprietario Gerry Cardinale sarà all'Unipol Domus.

La formula

Nella partita per Mendy potrebbe rientrare il profilo di Francesco Camarda, molto apprezzato dal Cagliari e pronto a partire in prestito a gennaio per trovare minutaggio continuo dopo il rinnovo firmato in estate fino al 2031, tuttavia senza spazio in rossonero finora. Il classe 2008 piace anche a Genoa, Torino e Catanzaro, ma il Milan appare più orientato a favorire un'esperienza formativa all'estero - l'Olanda tra le destinazioni più accreditate - mentre il giocatore si prende tempo per scegliere con attenzione la soluzione migliore.

Il retroscena, con ribaltone

Già a luglio c'è stato un tentativo del Cagliari per il prestito di Alphadjo Cisse, subito bloccato da Ruben Amorim dopo i primi allenamenti estivi. Una scelta ampiamente ripagata dal campo: a fine novembre il numero 70 rossonero è già in doppia cifra con 6 reti in Serie A e 4 in Europa League, motivo per cui una delle priorità del nuovo Head of Football Markus Krosche (atteso all'ufficialità con contratto fino al 2031) sarà l'adeguamento contrattuale del talento trevigiano fino al 2032, con ingaggio destinato a salire da 750 mila euro a 2 milioni annui.