Al termine del successo per 3-1 ottenuto contro la Juve Stabia allo stadio dei Marmi, il centrocampista della Carrarese Nicolas Schiavi è intervenuto nel post partita in conferenza stampa: "Siamo una squadra che ha voglia di lottare. Non era facile uscire dopo la partenza negativa ma abbiamo voglia di dimostrare. Adesso serve restare umili, continuare così dritti per perseguire il nostro obiettivo".

Qual è stata la molla nel match?

"In Serie B non è mai facile. Loro nel primo tempo sono stati bravissimi, noi l'abbiamo interpretata allo stesso modo. E' cambiata quando l'abbiamo sbloccata. Non sempre ci riesce segnare e sullo 0-0 tutto può cambiare".

Vi aspettavate questa disposizione della Juve Stabia?

"A centrocampo all'inizio ci hanno messi un po' in difficoltà perché si muovevano tanto. Ma penso che siamo stati bravi ad adattarci. Non ricordo grossi pericoli subiti".

I giovani hanno ancora margini di miglioramento?

"Vedendoli allenare tutti i giorni dico di sì. Ci sono tanti calciatori fortissimi che possono diventare da Serie A, ne sono sicuro. Io glielo auguro, ma credo che tanti di questi ragazzi arriveranno a giocare in Serie A".