Ospite d'eccezione oggi, domenica 29 novembre, allo Stadio Comunale di Sanremo. Michel Platini assisterà dalla tribuna, alle ore 15, alla sfida tra Sanremese e Lascaris, valida per la 14ª giornata del Girone A di Serie D. L'ex fuoriclasse francese ha accolto l'invito del presidente biancazzurro Christian Karembeu, suo connazionale. "La società invita tifosi, appassionati e cittadini a riempire lo stadio per sostenere la squadra e accogliere un grande protagonista della storia del calcio", il messaggio diffuso dal club.

Un altro big nella strategia internazionale

Platini, arrivato nella Riviera dei Fiori già giovedì per trascorrere qualche giorno di relax all'insegna del golf, rappresenta un nuovo tassello nel progetto internazionale della società. Tre volte Pallone d'Oro durante la sua esperienza alla Juventus, campione d'Europa con la Francia nel 1984 ed ex presidente Uefa, il francese sarà una presenza di prestigio sugli spalti. La nuova proprietà, guidata dall'imprenditore Theodoros Ornithopoulos e presieduta dallo scorso maggio proprio da Karembeu, continua così a investire sulla visibilità e sulle ambizioni del club.

Dal progetto giovani al sogno professionismo

Un percorso che aveva coinvolto inizialmente anche Clarence Seedorf, prima del suo trasferimento sulla panchina del Corinthians, con l'obiettivo di sviluppare il settore giovanile. Negli ultimi anni Sanremo ha inoltre accolto diversi figli d'arte, da Oan Djorkaeff a Simone Ganz, fino a Tobias Del Piero. Ora la società guarda avanti: il club occupa attualmente l'ottavo posto in classifica con 17 punti e punta a riconquistare il calcio professionistico.