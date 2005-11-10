Udinese, Karlstrom su Zanetti: "Il mister ha grande passione e si vede sul campo"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 12:11Serie A
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29.11.2026 12:11Serie A
Il capitano bianconero: "Vogliamo fare una grande partita per la nostra gente e soprattutto per il presidente, che per fortuna sta meglio".
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Il centrocampista dell’Udinese Jesper Karlstrom ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro la Fiorentina valido per la 13^ giornata di Serie A.
Sensazioni?
"Vogliamo fare una grande partita per la nostra gente e soprattutto per il presidente, che per fortuna sta meglio".
Su costa sta insistendo Zanetti?
"Ha grande passione e si vede in campo. Ha fatto un buon lavoro quando ha iniziato con noi, a Bologna una buona partita ma dobbiamo continuare".
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