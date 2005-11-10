Il centrocampista dell’Udinese Jesper Karlstrom ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro la Fiorentina valido per la 13^ giornata di Serie A.

Sensazioni?

"Vogliamo fare una grande partita per la nostra gente e soprattutto per il presidente, che per fortuna sta meglio".

Su costa sta insistendo Zanetti?

"Ha grande passione e si vede in campo. Ha fatto un buon lavoro quando ha iniziato con noi, a Bologna una buona partita ma dobbiamo continuare".