Intervenuto ai microfoni ufficiali dell'Hellas Verona, il centrocampista Suat Serdar ha commentato così il pareggio per 2-2 maturato ieri in casa dell'Empoli: "Abbiamo fatto un buon primo tempo in cui dovevamo chiudere la partita. Poi hanno segnato un gol fortunato che gli ha dato fiducia per la ripresa. Sul rigore del 2-2 l'errore è stato nostro. Dovevamo vincere questa partita".

Sul momento della squadra: "Nelle ultime tre partite abbiamo fatto un po' di fatica ma dobbiamo concentrarsi su noi tessi perché sono da soli possiamo aiutarci, ovviamente con l'aito dei nostri tifosi. Tutti insieme possiamo farcela".

Sullo rientro dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: "Mi sento bene, ovvio oggi sono un po' triste per il risultato, ma personalmente sono contento di essere tornato dopo otto mesi e mezzo. Sono felice di essere tornato".