Udinese, Magda Pozzo: "130 anni? Giorno speciale, società con grande storia e tradizione"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 12:15Serie A
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29.11.2026 12:15Serie A
La dirigente bianconera: "Dobbiamo essere qui anche nei momenti difficili e sono fiduciosa che le cose possano migliorare a breve".
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La dirigente dell’Udinese Magda Pozzo ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro la Fiorentina valido per la 13^ giornata di Serie A.
Oggi si festeggiano i 130 anni con una maglia speciale: cornice perfetta.
"Giorno veramente speciale, dobbiamo soffermarci a pensare a tutti i traguardi raggiunti. Società con una grande storia, anche per il Friuli nel mondo. Abbiamo una grande responsabilità. Peccato per il momento sportivo, ma dobbiamo essere qui anche nei momenti difficili e sono fiduciosa che le cose possano migliorare a breve".
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