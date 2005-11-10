La dirigente dell’Udinese Magda Pozzo ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro la Fiorentina valido per la 13^ giornata di Serie A.

Oggi si festeggiano i 130 anni con una maglia speciale: cornice perfetta.

"Giorno veramente speciale, dobbiamo soffermarci a pensare a tutti i traguardi raggiunti. Società con una grande storia, anche per il Friuli nel mondo. Abbiamo una grande responsabilità. Peccato per il momento sportivo, ma dobbiamo essere qui anche nei momenti difficili e sono fiduciosa che le cose possano migliorare a breve".