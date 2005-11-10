Fiorentina, Ranieri sul Viola Park: "Spero che questa struttura possa aiutare i giovani a crescere"
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Giacomo Iacobellis
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09.10.2026 21:30Serie A
"Ricordo quando ero ragazzino ed ero qua a Firenze a 13 anni, giravamo tre-quattro campi a settimana senza avere un posto fisso".
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Luca Ranieri, fresco di rinnovo fino al 2029 con la Fiorentina, è stato intervistato da Sky Sport nel corso di uno speciale sul Viola Park. Di seguito le dichiarazioni del centrale cresciuto nel settore giovanile viola fino a diventare capitano della prima squadra.
Le parole di Ranieri sul Viola Park
"È un'emozione. Ricordo quando ero ragazzino ed ero qua a Firenze a 13 anni, giravamo tre-quattro campi a settimana e non avevamo un posto fisso. Adesso spero che per i ragazzini avere questo centro e vedere noi della prima squadra tutti i giorni possa farli crescere ed essere una grande emozione per loro".
Il minutaggio di Ranieri con la Fiorentina
Il classe '99 in quest'avvio di stagione ha collezionato finora 4 presenze e 1 gol segnato, giocando in totale 354 minuti.
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