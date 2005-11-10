Fiorentina, Ranieri sul Viola Park: "Spero che questa struttura possa aiutare i giovani a crescere"

Luca Ranieri, fresco di rinnovo fino al 2029 con la Fiorentina, è stato intervistato da Sky Sport nel corso di uno speciale sul Viola Park. Di seguito le dichiarazioni del centrale cresciuto nel settore giovanile viola fino a diventare capitano della prima squadra.

Le parole di Ranieri sul Viola Park

"È un'emozione. Ricordo quando ero ragazzino ed ero qua a Firenze a 13 anni, giravamo tre-quattro campi a settimana e non avevamo un posto fisso. Adesso spero che per i ragazzini avere questo centro e vedere noi della prima squadra tutti i giorni possa farli crescere ed essere una grande emozione per loro".

Il minutaggio di Ranieri con la Fiorentina

Il classe '99 in quest'avvio di stagione ha collezionato finora 4 presenze e 1 gol segnato, giocando in totale 354 minuti.