"Ranieri è la Fiorentina": la dichiarazione d'amore di Vanoli dopo il rinnovo fino al 2029

Mister Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa, ha speso belle parole per Luca Ranieri, fresco di rinnovo fino al 2029. Di seguito le dichiarazioni del tecnico gigliato sul classe '99 cresciuto proprio nel settore giovanile della Fiorentina.

Vanoli esalta Ranieri: "Luca è la Fiorentina"

"Luca è la Fiorentina: è qui da 13 anni. Io l'ho sempre ritenuto così sotto tutti gli aspetti. Deve essere orgoglioso di quello che sta facendo. La società premia anche quei giocatori che rappresentano questo valore che ha dimostrato. Quando succedono queste cose io sono un romantico e sono veramente felice. Si merita questo rinnovo. Sono contento di ciò che ha detto, ha capito perché gli ho tolto la fascia e che l'ho fatto per il bene della squadra. Ha capito che dentro lo spogliatoio non serve la fascia per essere un leader".

Il minutaggio di Ranieri con la Fiorentina

Il classe '99 in quest'avvio di stagione ha collezionato finora 4 presenze e 1 gol segnato, giocando in totale 354 minuti.

Rileggi qui tutte le parole di Vanoli in conferenza stampa