Meglio Modric o Cristiano Ronaldo? De Winter: "Luka è più forte nel giocare a pallone"

Koni De Winter, difensore del Milan, ha concesso una lunga intervista a SportMediaset, parlando anche del nuovo corso firmato Ruben Amorim in panchina. Tra i vari temi analizzati, il belga ha detto la sua anche sul compagno di squadra e Pallone d'Oro, Luka Modric, oltre a svelare diverse curiosità su lui stesso e la rosa rossonera.

De Winter sceglie di non scegliere tra CR7 e Modric

Chi tra Cristiano Ronaldo e Modric è più forte nel rispettivo ruolo?

“È difficile, sono ruoli diversi. Hanno fatto entrambi una carriera meravigliosa: Cristiano è più forte a fare gol, Modric nel giocare a pallone".

Ti piacerebbe diventare un nuovo Vincent Kompany?

"Mi piacerebbe diventare un giocatore importante, penso sia il sogno di ogni ragazzino che inizia a giocare a calcio e sogna di lasciare il segno nella storia di questo sport".

È vero che potevi chiamarti Clarence in onore di Seedorf?

"Sì, l’ho scoperto un paio di anni fa, quando me l’ha detto. Io non sapevo perché, però è stato bello arrivare al Milan: qui Seedorf ha lasciato una grandissima storia. Nella vita accadono cose strane".

Chi è quello più attivo nello spogliatoio?

“Non lo so, però abbiamo gente attiva come Diego Moreira, come Chukwueze, che fa sempre ridere. Abbiamo un po’ di personaggi”.