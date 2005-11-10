Fiorentina, Ranieri rinnova fino al 2029: "Questa squadra è ormai una famiglia"

Luca Ranieri ha rinnovato il suo contratto fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Il centrale viola è intervenuto ai canali ufficiali del club gigliato per commentare il rinnovo: "Sono veramente felice e onorato di poter continuare con questa grandissima squadra che ormai per me è ormai diventata una famiglia. Sono qui da quando ho 13 anni, è il quinto anno consecutivo che faccio parte di questa squadra e ne sono onorato. Continuerò a dare il massimo ogni giorno per mostrare il mio valore e ripagare la fiducia che la società mi ha dato. Che valore assume firmare nel Centenario? Un valore enorme, perché so l'importanza di questa annata e per questo sono onorato della fiducia dell'allenatore, del direttore e del presidente e farò di tutto per ripagare tutti".

Il ritorno di Vanoli e il lavoro davanti la sosta? "Il mister è tornato carichissimo e non avevo dubbi, supoer motivato e siamo contneti di lavorare con lui con il quale ci toglieremo molte soddisfazioni. E' stata una sosta anomala così lunga e abbiamo lavorato sia sotto l'aspetto fisico e mentale e ci faremo dunque trovare pronti".