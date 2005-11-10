Palermo, chi giocherà fra i pali a Empoli? Inzaghi: "Perin non al 100%. Deciderò domani"

Dubbio fra i pali in casa Palermo in vista della sfida di domani contro l’Empoli. Il tecnico Pippo Inzaghi infatti nel corso della lunga pausa ha recuperato quel Mattia Perin arrivato dalla Juventus per fare il titolare dopo l’infortunio di Jesse Joronen, ma che ha dovuto saltare le ultime due gare per un problema fisico. Il suo recupero non è però ancora completo e per questo l’allenatore rosanero potrebbe decidere di confermare quel Mattia Fortin che finora è sceso in campo cinque volte fra Serie B e Coppa Italia dimostrando ottime qualità.

Le parole di Inzaghi sul portiere

In conferenza stampa il tecnico Inzaghi non si è sbilanciato sulla scelta spiegando che solo domani a ridosso della sfida del Castellani scioglierà le riserve: “Perin oggi ha svolto un bell'allenamento, per cui valuterò domani. Abbiamo la fortuna di avere Fortin in ottima condizione, quindi è chiaro che Perin non può essere ancora al 100%. Deciderò domani e, dalla prossima settimana, quando riprenderà a pieno regime, avrò l'imbarazzo della scelta".