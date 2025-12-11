Mourinho scherza in zona mista: "McTominay mi ha dato la maglia, era il minimo..."

Simpatico siparietto quello che ha visto protagonista José Mourinho nella zona mista del Da Luz dopo la vittoria per 2-0 del suo Benfica contro il Napoli. Lo Special One è stato intercettato da alcuni giornalisti presenti mentre reggeva una busta e, alla domanda su cosa avesse dentro, la risposta è già diventata virale: "È la maglia di McTominay.

"L'ho fatto esordire, ho messo in panchina Pogba per lui... Il minimo che potesse fare era darmi la sua maglia" ha scherzato il tecnico portoghese ricordando quando ai tempi del Manchester United fu proprio Mourinho a lanciare l'attuale MVP in carica della scorsa Serie A.

Poi Mourinho ha continuato: "McTominay era triste perché ha perso. Questo è Scott, questa è la natura dei giocatori vincenti. Ha chiacchierato con me cinque minuti ma era giù di morale. Lui è felicissimo a Napoli, vive un momento molto bello. Ha vinto il premio di miglior straniero ed è fantastico. Abbiamo un legame forte: quando avrà 70 anni si ricorderà ancora di me".