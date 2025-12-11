Roma, sette punti per gli ottavi. Forse ne basterebbero sei, ma con grande differenza reti

La Roma è vicina alla quota per gli ottavi di finale di Europa League. Nove punti in classifica, dopo avere battuto il Midtjylland che era primo in graduatoria prima della sconfitta all'Olimpico, manca poco per arrivare almeno ai playoff: 3 o 4 punti, non di più. Di certo la Coppa è un buon modo per sperare di migliorare un periodo che sta colpendo soprattutto in campionato, con due sconfitte consecutive.

Quota ottavi

L'anno scorso era fissata a quattordici, con quindici o sedici punti dovrebbe arrivarci e ne servirebbero altri sei. Quindi due vittorie, meglio in realtà sette punti. Non è troppo semplice vista la quantità di avversarie che galleggiano intorno a quota 9 e 10, quindi la necessità, se non dovessero arrivare un filotto, sarebbe quella di vincere un paio di partite con largo scarto per approfittarsi della differenza reti.

Gli avversari

Non facili, almeno sulla carta. Il Celtic di Glasgow l'anno scorso era in Champions League, così come lo Stoccarda che ebbe come scalpo eccellente quello della Juventus. Ottimo il fatto di giocare in casa con i tedeschi, mentre l'ultima sarà una trasferta ad Atene contro il Panathinaikos, non l'avversario più morbido possibile soprattutto in casa.

Le prossime partite

11/12 Celtic Glasgow-Roma

22/01 Roma-Stoccarda

29/01 Panathinaikos-Roma