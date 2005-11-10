L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida contro l’Udinese persa 1-0 e valevole per la 13^ giornata di Serie A.

E' mancato l'approccio?

"Non è stato l'approccio, abbiamo reagito dopo il gol. E' la testa che non fa andare le gambe, i ragazzi non si aspettavano questa posizione e dobbiamo uscirne. Abbiamo avuto una reazione rispetto a Monza, il primo responsabile sono io e devo aiutarli a trovare soluzioni".

Perché l'uscita di Pellegrino?

"Perché non riuscivamo a mettere tanti cross. Atta tra le linee poteva creare qualcosa e potevamo venire dentro anche con Gonçalves come nell'azione del palo. Si può parlare di tante cose, ma dobbiamo passare questo momento e liberare la testa. Dobbiamo fare tutti qualcosa in più, io in primis".

Che tasti deve toccare?

"Ci aspettavamo tutti una classifica diversa, a volte ti si fermano un po' le gambe. Dobbiamo lasciare libera la testa e andare avanti su quelle che sono le nostre qualità".

De Gea?

"Non ho parlato con il dottore, dovrebbe essere uscito per un problema muscolare al polpaccio. Valuteremo nei prossimi giorni".

Cosa sente dentro di lei?

"Sento grande responsabilità, la nostra gente non si merita questo come la nostra società. Mettiamo l'elmetto e siamo più compatti, per raggiungere quanto prima i 40 punti. I ragazzi devono stare tranquilli, sono giovani e hanno qualità".