Il tecnico dell’Udinese Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 1-0 nel match contro la Fiorentina valido per la 13^ giornata di Serie A.

Grande Udinese.

"Bella giornata, volevamo che lo fosse perché incontravamo una squadra di grande qualità. Dovevamo essere attenti, senza perdere la fase offensiva. Nel primo tempo dovevamo essere sopra di 2/3 gol, quando non accade poi nel finale rischi. Abbiamo creato tantissimo e loro pochissimo: questo la dice lunga sulla giornata in generale".

Zaniolo?

"Giocatore che deve fare la differenza, senza avere il peso di fare tutto lui. Sta crescendo il concetto di squadra, poi i singoli vengono fuori. Senza un concetto di lavoro in tutte le fasi si rischia di fare partite un po' a folate. Oggi mi è piaciuto che siamo stati squadra, quello che è successo è figlio di un lavoro comune e dobbiamo assolutamente battere su questa strada".

Con Davis le cose cambieranno?

"E' uno dei nostri migliori giocatori, ha caratteristiche ben precise e sposta gli equilibri. Non volevamo dare punti di riferimento con due punte come quelle di oggi, hanno gamba e tecnica. In alcune situazioni si vede che ci manca un centravanti d'area, Davis in forma può spostare gli equilibri e anche delle idee di gioco".

Come ha trovato Lovric?

"Giocatore che conosco bene e che avevo richiesto per due volte. Lui sa la stima che ho di lui, ha dei gol nel bagaglio e poi ha cuore. E' qui da tanto tempo, ci tiene. Sta trascinando tutti, come Kabasele. Sono giocatori che hanno a cuore il nostro momento, che non è finito. La squadra risponde, c'è feeling e questa è la cosa più importante".