Sprazzi di vera Udinese al Bluenergy Stadium nel successo per 1-0 contro la Fiorentina. I friulani ritrovano il sorriso davanti al proprio pubblico, tornando a conquistare i tre punti in casa a distanza di ben 211 giorni dall'ultima volta. Un successo che mancava dalla scorsa stagione, dal 2 maggio contro il Torino, e che rappresenta il secondo in campionato, dopo quello ottenuto alla seconda giornata sul campo del Monza, lo scorso 29 agosto.

La mano di Zanetti

Se il pareggio in trasferta al Dall'Ara contro il Bologna aveva già lasciato intravedere segnali incoraggianti, oggi l'Udinese ha dato piena conferma di quelle sensazioni. Al Bluenergy Stadium è andata in scena una prestazione dal sapore 'old school', fatta di corsa, sacrificio, duelli e tanta fisicità.

Tutti marchi di fabbrica che, nelle passate stagioni, avevano reso la formazione friulana una delle avversarie più ostiche da affrontare e che, in questo primo scorcio di campionato, sembravano progressivamente smarriti. Oggi, invece, i bianconeri hanno mostrato di aver riottenuto la loro identità grazie al lavoro di Paolo Zanetti, il quale - nonostante assenze pesanti - ci ha messo tre partite per trascinare i suoi fuori dalle zone calde di classifica.