Gli occhi di tutta l'Italia calcistica sono puntati sul Sinigaglia, dove Como e Juventus daranno vita al big match della 13^ giornata. Per giocare in anticipo la sfida e leggere i retroscena tattici, la redazione di TMW ha contattato Adriano Bacconi, match analyst che con la sua Math&Sport fornisce questo tipo di contributi anche alla Lega Serie A.

Partiamo dagli allenatori, figure e stili diversi.

"Fabregas e Spalletti non sono così diversi sulla carta. Entrambi vogliono dominare il gioco, poi il contesto in cui operano crea differenze. Il Como è 1° per media passaggi nella partita (650), la Juventus è quinta. Il Como fa 18 tiri a partita, la Juventus 16. Entrambi vogliono possesso e palleggio per arrivare tante volte al tiro. La differenza è che Fabregas grazie al lavoro della società e ai calciatori ha potuto creare un'identità più coerente alle sue idee, Spalletti invece deve fare di necessità virtù. Hanno punti di contatto teorici, ma diversità nell'applicazione sul campo".

A livello di gioco però si notano differenze…

"Il Como calcia più di tutti in porta, sia in casa che in trasferta, significa che l'identità è molto forte. La Juventus è la squadra che concede meno tiri verso lo specchio da dentro l'area. Poi Spalletti vorrebbe fare possesso e baricentro alto per creare tante occasioni, la richiesta recente di un centravanti fisico è più una scorciatoia perché non ha i calciatori con le qualità giuste per proporre quello che vorrebbe. Anche per colpa degli infortuni, perché dover rinunciare a giocatori come Yildiz e Conceiçao è un limite importante".

Lo scorso anno nel successo del Como la Juventus aveva Thuram e Locatelli a centrocampo. Quest'anno gli interpreti di Spalletti saranno diversi…

"Quello che affronterà il Como oggi è inferiore a livello qualitativo, tecnico e anche fisico. Thuram è un box to box pazzesco. Douglas Luiz tocca tanti palloni ma non ha imbucate e anche difensivamente perde qualcosa. E Koopmeiners è più compassato. Il concetto secondo me è sempre lo stesso: Spalletti non ha in rosa ciò che vorrebbe. La media di gol+assist migliore della rosa è di Zhegrova… Per questo sta chiedendo almeno un centravanti che sappia fare a sportellate".

Che partita si aspetta?

"Con pochi gol. Sono due squadre che tengono il pallone per inibire l'avversario. Sarà una partita tattica che potrebbe essere decisa dai piazzati, penso a giocatori come Bremer o Ramon. In questo scacchiere potrebbe essere decisivo anche Nico Paz coi movimenti fra le linee e nei mezzi spazi".

La Juventus come può arginarlo?

"La Juve dovrà fare delle scelte. Abbassare i mediani o accettare il rischio? Nel traffico è difficile seguire a uomo tutti i giocatori del Como, è più semplice accettare il rischio e giocare sulle preventive e sulle linee di passaggio. Potrei immaginare una Juventus più raccolta pronta a sfruttare quegli spazi che comunque il Como lascia".

Sarà una partita comunque con varie fasi...

"Il Como parte forte e tende a gestire nel secondo tempo. Una squadra che ha un'identità forte ma che sa anche cambiare. Immagino quindi un Como che partirà forte, subito in pressing alto sperando di prendersi la partita per poi gestire nel secondo tempo. Dall'altra parte la Juventus cresce sempre nella ripresa, il 74% dei suoi gol sono arrivati nel secondo tempo. Per questo penso che sarà una gara dai due volti, con la Juventus che dovrà reggere nel primo tempo e provare a far male nella ripresa".

Come finirà dunque?

"I nostri algoritmi predittivi ci dicono che il Como ha il 43% di possibilità di vittoria. La Juventus il 26%, mentre il pareggio ha il 31%. In questo scenario, il risultato più probabile è l'1-0".