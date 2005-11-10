14:40 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Paolo Zanetti, allenatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro la Fiorentina nella tredicesima giornata di Serie A.

15:04 - Inizia la conferenza stampa di Zanetti.



Il match? La riconferma di Lovric?

"Lo stadio viene dalla nostra parte se ce lo portiamo con l'atteggimaento giusto, altrimenti diventa ostile per darti la sveglia. I ragazzi lo hanno capito, dobbiamo ricreare una certa magia e sono molto soddisfatto, dall'altra parte sono ancora un po' arrabbiato per non aver chiuso la gara nel primo tempo. La tieni in bilico, forse il gol era regolare, non ho ben capito cosa sia successo. Poi sul loro unico tiro rischi la beffa, ci sono quindi ancora alcune cose da alzare, però i ragazzi mi stanno seguendo e questo è importante. Il cammino è ancora lungo, questa è la base per crescere, però credo che la strada sia tracciata. Su Lovric il discorso è molto chiaro, l'ho chiesto a Verona per ben due volte e quando è arrivato sono andato via, ora me lo sto godendo. Ho grande stima per quelle che sono le sue capacità tecniche, abbina il gioco senza e con palla, ma soprattutto ha un cuore grande. Kabasele è un altro ragazzo di cui parliamo poco e ha fatto due gare ottime. Stanno aiutando la squadra ad uscire da una situazione non semplice. La rivalsa è di Lovric, non mia, sono contento del suo spirito ma non sono sorpreso".

Si sta alzando il livello di competitività della squadra:

"Sì e non è finita, dobbiamo recuperare giocatori importanti per avere altri dualismi. Stiamo giocando con due punte non di ruolo, ma la squadra sta interpretrando bene le cose attaccando in modi diversi, poi è chiaro che Davis e Gueye spostano gli equilibri in una competizione di squadra. Al di là dei nomi però quando la squadra tocca il fondo le gerarchie si azzerano e chi gioca è perché se lo merita, magari non vedrete sempre la stessa squadra tutte le settimane".

L'assenza di attaccanti di ruolo può far sprecare la mole di gioco prodotta, è un qualcosa che ti preoccupa?

"Non mi preoccupa finché subiamo poco, nelle ultime due gare siamo una delle squadre che ha subito di meno e vinti più duelli. Penso che questa squadra con le qualità che ha un gol o due può trovarli sempre, però bisogna chiudere la porta, se subisce una caterva di gol non si va lontano. Per ora possiamo sopperire con l'organizzazione di squadra, poi è ovvio che avere o non avere i due attaccanti sposta, quando andiamo sulle corsie e in altre situazioni si sente l'assenza della punta di peso, però non diamo alibi, non è che se manca un attaccante non si può vincere la partita. L'importante è il concetto di squadra e oggi il concetto di squadra è stato d'alto livello, affrontavamo una squadra in difficoltà ma con tanta qualità, limitarli a un tiro e mezzo vuol dire che abbiamo fatto bene di squadra".

15:12 - Finisce la conferenza stampa.