L'ex attaccante Nicola Ventola è intervenuto come di consueto a Via El Futbol, format multimediale di approfondimento calcistico e intrattenimento lanciato nel 2024 da Lele Adani, Antonio Cassano e lo stesso Ventola, per analizzare la schiacciante vittoria del Milan contro il Frosinone. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

L'analisi di Nicola Ventola sul Milan

"Vedo anche tanta qualità nel Milan con l'allenatore che lo sta esaltando. Ti ricordi quanto ti dicevo che mancava un undici titolare? Adesso Amorim sta comunque provando, capendo... Adesso ci sono un po' quegli undici lì con Rabiot che piace ad Amorim in quel ruolo più avanzato, con Modric che all'inizio gioca e non gioca. Adesso è quella la formazione: giocano tutti e stanno giocando bene.

Poi magari ne parleremo, perché anche la Juve ha fatto quattro gol, ma è quella che mi preoccupa di più. Però il Milan è la squadra che vedo più in crescita, che è partita con un allenatore nuovo, un po' da zero, con la 'vedova nera' del non essere andata in Champions League, quindi con un po' di negatività, e ora la vedo veramente tanta crescita. Mi convince, mi piace come sta giocando il Milan", è stata l'analisi dell'ex attaccante sul 5-1 rifilato dal Diavolo alla truppa di Alvini domenica a San Siro.