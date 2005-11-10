Sporting, il cambio allenatore è un conto salato: Fonseca può costare fino a 10 milioni
Michele Pavese
Lo Sporting è pronto ad affidarsi a Paulo Fonseca, ma il cambio in panchina rischia di avere un costo molto elevato. L'arrivo del tecnico portoghese a Lisbona è ormai definito, ma il club deve ancora risolvere la situazione legata a Rui Borges, il suo predecessore.
Secondo quanto riportato da A Bola , Borges non avrebbe accettato la proposta dello Sporting per la risoluzione anticipata del contratto e chiede il pagamento degli stipendi previsti fino alla scadenza dell'accordo, fissata a giugno 2028. In caso di mancato accordo, il club portoghese dovrebbe versare circa 3,25 milioni di euro, cifra alla quale andrebbero aggiunti gli indennizzi per i quattro membri del suo staff, che hanno rifiutato a loro volta la proposta della società.
A questa somma si aggiungono i circa 5 milioni necessari per liberare Fonseca dal suo contratto con il Lione, valido ancora per gli ultimi otto mesi. Un'operazione che potrebbe quindi portare il costo complessivo del nuovo allenatore vicino agli 8-10 milioni di euro.