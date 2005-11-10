Paulo Fonseca è il nuovo allenatore dello Sporting: contratto fino al 2030

Adesso è ufficiale: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore dello Sporting CP. Il tecnico portoghese, 53 anni, prende il posto di Rui Borges sulla panchina dei Leões e firma un contratto valido fino al 30 giugno 2030. L'annuncio è arrivato attraverso un comunicato della società alla CMVM, nel quale è stata contestualmente confermata la fine del rapporto con il precedente allenatore e il suo staff.

Per assicurarsi Fonseca, il club di Lisbona ha raggiunto un accordo con il Lione sulla base di 5 milioni di euro. Insieme al nuovo allenatore si trasferiscono a Lisbona anche cinque componenti del suo staff: Paulo Jorge Martins Mourão, Nelson Diogo Vilas Boas Duarte, António Pedro da Silva Ferreira, Paulo Renato Rebocho Ferreira e Rui Jorge Azevedo de Faria. Anche per loro è previsto un accordo fino al 2030.

Per Fonseca si tratta di un ritorno in Portogallo a dieci anni dall'esperienza allo Sporting Braga, con cui aveva conquistato la Coppa nazionale nel 2015/16. Successivamente ha allenato Shakhtar Donetsk, Roma, Lilla, Milan e Lione. In Ucraina ha vissuto il periodo più vincente della carriera, conquistando tre campionati, tre Coppe nazionali e una Supercoppa. Ora lo attende la nuova avventura ad Alvalade, alla guida della squadra del suo cuore.