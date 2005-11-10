Fonseca saluta il Lione: "Più difficile di quanto immaginassi ma ora realizzo un sogno"

Paulo Fonseca ha salutato ufficialmente il Lione con una lunga lettera pubblicata sui propri canali dopo l'annuncio del club francese. L'allenatore portoghese, che si trasferisce nel bel mezzo della stagione allo Sportingg, ha voluto ringraziare società, squadra e tifosi, definendo la scelta "un misto di felicità e tristezza": "Oggi dico addio all'Olympique Lione, ed è molto più difficile di quanto avrei mai immaginato", ha scritto Fonseca. "Con il tempo, Lione è diventata molto più di un luogo di lavoro: è diventata una casa, un posto in cui mi sono sentito sostenuto e rispettato, anche nei momenti più complicati".

Nel messaggio non sono mancati i ringraziamenti alla presidente del club, allo staff e ai giocatori: "Sono orgoglioso del percorso che abbiamo compiuto insieme e, soprattutto, grato alle persone che ho avuto la fortuna di incontrare". Un pensiero speciale è stato dedicato anche ai tifosi: "Grazie per avermi fatto sentire a casa. La vostra passione e tutte le emozioni vissute insieme resteranno per sempre nella mia memoria".

Infine, Fonseca ha lasciato intendere che la nuova avventura rappresenta la realizzazione di un sogno personale: "Il calcio fa parte della mia vita da sempre e, a volte, ti offre l'opportunità di realizzare un sogno che porti dentro fin da bambino. Quel momento è arrivato. Sono felice per ciò che mi aspetta, ma una parte del mio cuore resterà sempre a Lione".