Di Francesco: "Visto un Lecce gagliardo. Oggi ho perso ma sono meno arrabbiato"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro il Bologna: "Brucia perché dentro la partita abbiamo alternato prestazioni buone e meno buone, come in questo inizio di campionato. Nella ripresa abbiamo fatto diverse cose interessanti, ma fatto anche tanti errori. La linea difensiva è giovane, ma oggi voglio sottolineare che oggi ho perso ma ero molto più arrabbiato in altre situazioni: oggi ho visto un Lecce gagliardo".