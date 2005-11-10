Di Francesco: "Visto un Lecce gagliardo. Oggi ho perso ma sono meno arrabbiato"
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Simone Lorini
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Oggi alle 21:00Serie A
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11.10.2026 21:00Serie A
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Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro il Bologna: "Brucia perché dentro la partita abbiamo alternato prestazioni buone e meno buone, come in questo inizio di campionato. Nella ripresa abbiamo fatto diverse cose interessanti, ma fatto anche tanti errori. La linea difensiva è giovane, ma oggi voglio sottolineare che oggi ho perso ma ero molto più arrabbiato in altre situazioni: oggi ho visto un Lecce gagliardo".
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