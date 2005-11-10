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A Manchester inizia l'era Pochettino, le ultime sul futuro di Kvernadze: le top news delle 18

Tommaso Bonan
autore
Tommaso Bonan
Oggi alle 18:00Serie A
13.11.2026 18:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di José María Díaz Acosta

"Con Kvernadze ci stiamo lavorando, succede con i rinnovi e le clausole e sono fiduciose che possiamo mettere le cose a posto. Può avere un futuro di buon livello, deve migliorare, ma fisicamente è un top". Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, al Forum di redazione di TuttoMercatoWeb (che potete trovare qui in versione integrale) ha spiegato qual è la situazione di Giorgi Kvernadze, attaccante georgiano che ha avuto un impatto straordinario con la Serie A. Il Frosinone ha intenzione di prolungargli l'accordo, ritoccandolo verso l'alto. Normale dopo le ottime prestazioni in questo principio di stagione, anche perché per ora guadagna 200 mila euro, un'inezia per un club di Serie A. Così la proposta per il prolungamento può toccare il milione di euro all'anno, per solleticarne il palato ed evitare uno scippo che potrebbe arrivare, ma non a gennaio. In questo momento all'interno del contratto di Kvernadze c'è una clausola risolutoria da 4 milioni di euro. Bassissima, ma che può essere attivata solamente a giugno. C'è tempo dunque per cercare un prolungamento che cancelli questa possibilità, lasciando al Frosinone più agio dal punto di vista delle trattative. Resta da capire se pure il calciatore sia d'accordo.

Alex Meret è in scadenza, come ogni due stagioni. Il rinnovo con il Napoli di un anno e mezzo fa è ora di nuovo sotto giudicato, anche perché la stagione del Napoli non sta andando come De Laurentiis ha preventivato all'inizio. Non è impossibile che l'Inter, che a sua volta sta valutando il lavoro di Josep Martinez, non possa decidere che a giugno non sia lui da aggiungere a Ivan Provedel per il reparto. Nelle prossime settimane ci sarà un summit fra le parti per capire quali sono le richieste - attualmente guadagna 2,7 milioni di euro - e l'idea del club che, in questa fase, non è ancora chiara. Non è da escludere una proposta al ribasso.

"In relazione all’esito dell’udienza tenuta in data odierna dinanzi al Tribunale federale nazionale (leggi qui), la FIGC ha appreso con soddisfazione della rinuncia del ricorrente all’istanza cautelare". Lo afferma in una nota la Federcalcio: "Del resto, come sempre sostenuto, l’istituzione della Commissione non ha mai inciso sul rispetto delle norme statutarie né sulle competenze del Segretario Generale in materia di ammissibilità delle candidature. La Commissione ha svolto esclusivamente una funzione di supporto istruttorio - prosegue la nota - , senza poteri decisionali o di valutazione autonoma. Le prerogative del Segretario Generale sono sempre rimaste invariate. La Federazione opera nel rispetto delle proprie norme, con l’obiettivo di assicurare trasparenza e correttezza nello svolgimento delle procedure elettorali.

Ora è ufficiale: Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Manchester United. Il tecnico argentino ha firmato fino all'estate del 2029 ed entrerà in carica ufficialmente dal 18 novembre per succedere a Michael Carrick. È arrivato anche l'annuncio da parte del club inglese con tutti i dettagli, dopo la firma arrivata nelle scorse ore. Il comunicato del Manchester United: "Mauricio Pochettino ha accettato di diventare il nuovo allenatore della prima squadra maschile del Manchester United a partire dal 18 novembre. Il club ha raggiunto un accordo con la Federcalcio statunitense (U.S. Soccer Federation) affinché Mauricio e il suo staff vengano liberati al termine dei loro impegni con la Nazionale maschile degli Stati Uniti. Il tecnico argentino è rinomato per il suo stile di gioco offensivo e ad alta intensità, per la sua dedizione nel costruire squadre solide e coese e per gli straordinari risultati ottenuti nella valorizzazione dei singoli giocatori. Pochettino si è espresso costantemente ai massimi livelli calcistici in diversi campionati. Ha iniziato la sua carriera da allenatore con l'Espanyol nel 2009, prima di approdare al Southampton, dove nel 2014 ha ottenuto il record di punti del club in Premier League. Durante cinque stagioni complete al Tottenham Hotspur, Pochettino ha reso il club una presenza fissa in UEFA Champions League, centrando la qualificazione per quattro stagioni consecutive e guidando la squadra alla sua prima finale nella competizione nel 2019. Nel 2021 è passato al Paris Saint-Germain, dove ha vinto il titolo di Ligue 1, la Coppa di Francia e il Trophée des Champions, prima di approdare al Chelsea nel 2023. Più recentemente ha guidato la Nazionale maschile degli Stati Uniti fino agli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA".

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