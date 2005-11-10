Atalanta, 97 milioni per gli stipendi. E c'è la cifra per la risoluzione del rapporto con Juric

Il record in casa Atalanta non riguarda solamente il fatturato, ma anche i costi totali che sono aumentati del 10% rispetto all'anno precedente, aumentando tutti quelli operativi.

Il costo del lavoro

È il dato più importante per leggere il bilancio dei nerazzurri. Perché se è vero che è sempre stata una società virtuosa da quel punto di vista - per anni ha avuto una sorta di salary cap intorno ai 2 milioni di euro, con poche eccezioni come Gomez, Ilicic o Zapata - ora il valore degli stipendi fissi dei calciatori è esploso: 90 milioni. Dividendo per venticinque giocatori si ha una mediana di 3,6 milioni lordi per uno, con qualcuno che sarà necessariamente sotto quella cifra e diversi sopra. C'è poi la parte variabile, altri 6,7. Lo staff arriva a 15,8 milioni, mentre c'è la cifra pagata per Juric nella voce altri: 7,5 milioni di euro - incluso di staff - mentre altri 4 milioni per calciatori in esubero (nel testo Lay off, licenziati, ndr). Anno su anno è +7,1 milioni.

Meno commissioni agli agenti

Sale anche la gestione del calciomercato, dovuta a maggiori ammortamenti. In soldoni: ci sono stati più investimenti nel 2025-26 passando da 68 milioni di ammortamento a 80. Non pochi. Bene invece su tutte le altre voci che sono in ribasso, come i costi dei prestiti (passato da 9,8 a 4,1) e degli agenti, da 8,4 a 6,5.