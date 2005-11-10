Frosinone, Alvini: "Percorso importante ma obiettivo salvezza. Raimondo? Vediamo"

A margine del Festival dello Sport di Trento, il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini ha dichiarato: "Il risultato più bello è se raggiungi poi la salvezza alla fine del percorso. Lo devi godere".

Due giocatori che vedrebbe bene a Euro 2028?

"Questi li vedete voi. Io devo pensare ad allenarli e a migliorarli. Io come allenatore, con il mio staff, e come società dobbiamo pensare a migliorare i calciatori, a farli rendere al meglio".

Il suo miglioramento?

"Nello studio, nelle esperienze che ti crescono e ti migliorano. Anche le esperienze negative non sono fallimentare ma ti portano ad avere un miglioramento".

Siete partiti un po' a fari spenti?

"Noi abbiamo un unico obiettivo, come ha detto oggi il presidente: ed è raggiungere la salvezza. Sarà difficile, sarà un viaggio lunghissimo. Ora sabato ripartiamo. I questo momento abbiamo fatto un percorso importante ma siamo consapevoli di quello ci aspetta. Non guardiamo ora se abbiamo fatto bene".

La sfida con il Napoli?

"Oggi abbiamo parlato di altre cose e di questa giornata qui. Poi vediamo".

Raimondo ci sarà sabato?

"Non lo so. Vediamo, sta facendo delle cure. Vediamo a metà settimana".

E' una Serie A cambiata?

"E' cambiata e migliorata. C'è una proposta buona. Non siamo così indietro, assolutamente".

La società?

"C'è una grande proprietà. Io devo pensare ad allenare i calciatori che la società mi mette a disposizione".

Bobcek potrà anche giocare in coppia con Raimondo?

"Sì. Bobcek è arrivato gli ultimi giorni di mercato, aveva bisogno di condizionarsi un pochino. E' pronto. Siamo molto contenti di lui e del suo acquisto. Ci darà una mano".