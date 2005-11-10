Frosinone, Bracaglia: "Alvini persona speciale. Salvezza? Non ci poniamo limiti"

Gabriele Bracaglia, difensore del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com in zona mista a margine del 'Gran Galà del Calcio - Rever': "Fa piacere sempre ricevere dei premi. La passata stagione abbiamo fatto qualcosa di importante, ora stiamo continuando a guadagnarci qualcosa di importante. Puntiamo a continuare così, poi vediamo come va la stagione".

Che emozione è stato il primo gol in Serie A alla Fiorentina?

"Il primo gol è sempre una grandissima emozione, al di là di come viene e contro quale squadra. Mi porterò dietro questo gol, mi stimola a lavorare sempre di più e a fare sempre meglio. Continuo a lavorare e spero che ne arrivino altri".

Cosa vi aspettate dal campionato?

"Non sai mai cosa aspettarti. Sicuramente incontriamo squadre e giocatori più forti. Non mi aspettavo sicuramente questo inizio di campionato perché c'erano tanti ragazzi nuovi che dovevano adattarsi al gioco del mister, ma l'hanno fatto bene".

Cos'ha di speciale Alvini?

"Secondo me la persona. E la personalità. Sono un qualcosa di fantastico. Ci spinge sempre a migliorare e a dare tutto. Questo in allenamento si vede e fa piacere a tutti".

Presto per pensare a qualcosa in più rispetto alla salvezza?

"Secondo me la quota salvezza potrebbe essere anche più alta di 40 punti. Speriamo di raggiungerli il prima possibile. Non dobbiamo porci limite, puntiamo sempre più in alto e lavoriamo per farlo".

Che emozioni ti suscita la partita col Milan con entrambe le squadre in alta classifica?

"Sicuramente è una squadra importante come le altre che abbiamo affrontare. A San Siro è bellissimo giocare. Però prepariamo questa partita come tutte le altre, andremo a giocarcela a viso aperto".

A chi ti ispiri?

"Il mio idolo è sempre stato Sergio Ramos, anche perché nelle giovanili facevo spesso il centrale. E' una passione che è nata dal nulla, lo vedevo giocare e prendevo ispirazione. Ancora oggi guardo suoi vecchi video su Youtube".

Hai il sogno Nazionale?

"Sì, come tutti i ragazzi. E' un obiettivo, me lo sono posto, ma senza rincorrerlo con troppa ansia. Punto a lavorare, a far bene, partita dopo partita. Poi se arrivasse la chiamata sarei la persona più felice del mondo".