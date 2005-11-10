Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Frosinone, Bracaglia: "Mi aspetto una bella partita, manterremo la nostra identità"

Live TMW
Stefano Martini
autore
Stefano Martini
Oggi alle 13:25Serie A
08.10.2026 13:25Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Antivigilia della sfida di Napoli per il Frosinone. In vista del match contro gli uomini di Allegri tra qualche istante presso la sala stampa del Benito Stirpe di Frosinone parlerà il difensore dei canarini Gabriele Bracaglia. Diretta testuale a cura di TMW

12.55 inizio conferenza previsto ore 13:15
13.15 inizia la conferenza stampa. In queste tre settimane c'è stata grande attenzione intorno al Frosinone. Avete sentito pressione?
"No. Sappiamo di essere giovani e interessanti ed è ovvio che quando fai bene ci siano voci. Ho visto i ragazzi tranquilli e con i piedi per terra. Abbiamo lavorato come sempre. Fa piacere ma non ci ha toccato"

E' stata la pausa più lunga, eccetto il Covid. Cosa può comportare?
"Sicuramente è una pausa lunga che ti da modo di lavorare sia a livello fisico che di idee. Magari dopo la gara sabato avrò un quadro più preciso. Abbiamo staccato qualche giorno ma poi siamo tornati a lavoro. Credo che sia stato bello anche per chi è andato in nazionale per stare piu con i compagni. La vedo come un'opportunità per ora"

Il vero Frosinone dal Napoli in poi?
"Sicuramente il Frosinone lo abbiamo già visto. Affronteremo una squadra forte perchè fanno la Champions. Servirà un grande Frosinone e stiamo lavorando per questo"

Avete lavorato dal punto di vista tattico per evitare contropiedi?
"Sicuramente noi abbiamo un'idea di calcio che è sulla bocca si tutti cosi come il Napoli ha la propria filosofia. Non dobbiamo sconvolgerci. conosci bene il mister e vuol giocare a viso aperto con tutti. abbiamo un'identità chiara. Mi auguro che sia una bella partita e spero che ci divertiremo. Staremo attenti, sappiamo le qualità del Napoli ma manterremo la nostra identità"

Dal 2002 al 2026 è passato da un semplice bambino a giocare in A. Se lo aspettava?
"Era un sogno, poi non si sa mai cosa aspettarsi. Ringrazio tutti gli allenatori che ho avuto perchè mi hanno aiutato ad essere qui. Ho iniziato come tutti a giocare al parco e poi ora mi ritrovo a giocare in palcoscenici importanti. Devo continuare a lavorare perchè per far bene non bisogna mai abbassare la guardia"

Servirà particolare pressione sui campioni del Napoli?
"Loro recuperano palla al piede importanti, hanno calciatori che hanno fatto il Mondiale. Dobbiamo essere forti sull'uomo, per quanto riguarda la profondità siamo pronti e preparati per andare a lottare a livello fisico e mentale con calciatori forti. Sarà una partita bella, me l'aspetto bella da entrambe le parti in una grande atmosfera."

Tanti infortuni in avanti, cosa ne pensa?
"Abbiamo tanti attaccanti, per me sia Raimondo che Bobcek e Birligea sono forti. Credo che chiunque dei tre giochi a prescindere dagli infortuni credo che sia un buon giocare e sia adeguato a ricoprire il ruolo in campo"

13.25 terminata la conferenza di Bracaglia

Articoli correlati

Immagine news 1
Barella, Di Lorenzo e Scalvini mai sostituiti. La Top 20 degli italiani con più minuti in questa Serie A
Immagine news 2
Più minuti agli italiani, il Frosinone primeggia in Serie A. Juventus e Milan in fondo
Immagine news 3
Pochi italiani in Serie A? Il Cagliari è la squadra che ne schiera di più, male Roma e Inter

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
16:45 Serie A
Mourinho: "L'Inter quest'anno può rivincere il Triplete. Spero di no, ma ha tanto per farlo"
Immagine news 2
16:37 Serie A
Ceferin non molla la UEFA: "Mi ricandido, le federazioni mi hanno chiesto di ripensarci"
Immagine news 3
16:30 Serie ATMW
TMWRomano ancora al centro delle cronache. Dopo l'Italia sarà l'osservato speciale contro la Juventus
Immagine news 4
16:22 Serie ATMW
TMWNon solo la fantasia al potere: tre possibili protagonisti di Genoa-Fiorentina
Immagine news 5
16:19 Serie A
Mourinho: "L'UEFA mi ha ucciso a Budapest. La Roma mi ha esonerato quel giorno"
Immagine news 6
16:15 Serie ATMW
TMWLa pausa nazionali rilancerà qualcuno? Tre giocatori da seguire in Sassuolo-Milan
Immagine news 7
16:07 Serie ATMW
TMWUn grande ritorno e due magic moment: tre giocatori che possono decidere Inter-Parma
Immagine news 8
16:00 Serie ATMW
TMWStili e idee, Como-Roma è soprattutto la sfida fra Fabregas e Gasperini
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
L'idoneità di McTominay vale quanto un super colpo di mercato. Ma Allegri non ha più tempo: il Napoli deve cambiare marcia subito. Spalletti e Amorim: ricominciano gli esami. Tanti dubbi sulla maxi sosta: gli infortuni non sono casuali
Primo piano
Immagine top news n.0 Ceferin non molla la UEFA: "Mi ricandido, le federazioni mi hanno chiesto di ripensarci"
Immagine top news n.1 Mourinho: "L'UEFA mi ha ucciso a Budapest. La Roma mi ha esonerato quel giorno"
Immagine top news n.2 Pochi italiani vengono impiegati in Serie A: Spagna, Germania e Francia meglio di noi
Immagine top news n.3 Luca Ranieri ha rinnovato con la Fiorentina: i dettagli del nuovo contratto
Immagine top news n.4 Inter, si ferma Curtis Jones: risentimento agli adduttori della coscia destra. Stop di 3 settimane
Immagine top news n.5 Amorim: "Tifo Milan da quando sono bambino. Ramos? Segnerà, non vi preoccupate"
Immagine top news n.6 Bologna-Darmian, ci siamo: fumata bianca e firma sul contratto in arrivo, i dettagli
Immagine top news n.7 L'annuncio di Modric sul suo futuro (e nota sul suo rapporto con Amorim)
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
Immagine news podcast n.2 Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
Immagine news podcast n.3 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
Immagine news podcast n.4 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Bucchioni: "Juve e Milan, occhio che il turno è davvero difficile"
Immagine news Serie A n.2 Ravezzani sulla Lazio: “Lotito sa tirare sempre fuori il coniglio dal cilindro”
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Michele sulla Juventus: "Cagliari sorpresa, ma la Juve ha bisogno di punti"
Serie A
Immagine box news Serie A Mourinho: "L'Inter quest'anno può rivincere il Triplete. Spero di no, ma ha tanto per farlo"
Immagine box news Serie A Ceferin non molla la UEFA: "Mi ricandido, le federazioni mi hanno chiesto di ripensarci"
Immagine box news Serie A Romano ancora al centro delle cronache. Dopo l'Italia sarà l'osservato speciale contro la Juventus
Immagine box news Serie A Non solo la fantasia al potere: tre possibili protagonisti di Genoa-Fiorentina
Immagine box news Serie A Mourinho: "L'UEFA mi ha ucciso a Budapest. La Roma mi ha esonerato quel giorno"
Immagine box news Serie A La pausa nazionali rilancerà qualcuno? Tre giocatori da seguire in Sassuolo-Milan
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, 6ª giornata: Avellino-Sampdoria visibile in modalità free su DAZN
Immagine box news Serie B Ascoli, Tomei: "La B è una trappola continua, col SudTirol serve subito il mood giusto"
Immagine box news Serie B Cesena, Diamanti: "La fiamma nei ragazzi è sempre stata accesa, sarà bello giocare a Benevento"
Immagine box news Serie B Da Avellino-Sampdoria a Modena-Hellas, i convocati per la 6ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Bianco avvisa il Pisa: "Che siamo forti dobbiamo dimostrarlo. A Vicenza sarà gara fastidiosa"
Immagine box news Serie B Samp, Corradi: "Consolidare quanto costruito finora. Le difficoltà? Penso alle soluzioni"
Serie C
Immagine box news Serie C Pianese, Casalino: "La vittoria sul Ravenna non basta. Dobbiamo trovare continuità"
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, cambia l'orario di tre match degli ottavi di finale: il nuovo programma
Immagine box news Serie C Barletta, si pesca tra gli svincolati. Ma il primo è Tito: firmerà un accordo fino a giugno
Immagine box news Serie C Ravenna, si avvicina l'esordio di Ronaldinho. Ecco quando potrebbe scendere in campo
Immagine box news Serie C AlbinoLeffe, Obbedio: “I giovani bravi giocano. In Italia mancano visione"
Immagine box news Serie C Pastorino e l'esonero dal Vado: "Probabilmente tra me e il presidente mancava piena convergenza"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Il Parma Femminile riparte da Sottili in panchina: è lui il nuovo tecnico gialloblù
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, derby d'Italia (con intrusa) per le Nazionali: tutte le convocate
Immagine box news Calcio femminile Ternana Women, report medico: Lesione del crociato anteriore per Heden Corrado
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, si lavora per il nuovo tecnico: il nome in pole è quello di Sottili
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, Soncin: "Giocare a Firenze è sempre una grande emozione. Sarà una bella spinta"
Immagine box news Calcio femminile Como 1907, la centrocampista arriva dal Messico: ecco in biancoblu Silvana Flores
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
8 ottobre 2003, il primo gol di Luca Toni con il Palermo. Da lì in poi prenderà il volo
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere