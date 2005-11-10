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Raimondo: "Un paio di settimane e torno. A Bologna mi seguono, ma testa al Frosinone"TMW
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 20:52Serie A
autore Pierpaolo Matrone
16.11.2026 20:52Serie A
Antonio Raimondo viene premiato come miglior attaccante della scorsa Serie B: parla di Frosinone, dei messaggi da Bologna e dell'infortunio.
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© foto di www.imagephotoagency.it
Antonio Raimondo, attaccante attualmente in forza al Frosinone, è stato premiato come miglior attaccante della scorsa Serie B e dal palco ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi anzitutto sull'infortunio che lo tiene ai box da qualche settimana: “Sto recuperando, ancora un paio di settimane e poi tornerò”.
Ricordo più bello dello scorso anno?
“La vittoria nella penultima contro la Juve Stabia, quella ci ha dato la forza per tornare in A”
Da Bologna sta sentendo qualcuno?
“Mi seguono, mi mandano messaggi e mi fa piacere ma adesso penso soltanto al Frosinone”.
Fonte: Da Arezzo, Claudia Marrone e Simone Bernabei
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