Zanon: "A Carrara 3 anni importanti. Pisa? Non dico l'obiettivo, ma lo abbiamo in testa"

Premiato al Gran Galà del Calcio ad Arezzo per la sua stagione con la Carrarese il terzino Simone Zanon ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com sia della sua esperienza in giallazzuro sia di quella attuale con la maglia del Pisa: “Abbiamo fatto tre anni molto importanti a Carrara, abbiamo vinto subito i play off di Serie C. Poi dopo ci siamo salvati due anni in Serie B facendo delle belle cose, in una realtà piccolina, ma che si fa sentire allo stadio. Sono stati tre anni emozionanti”

Discorso promozione, meglio vincere i play off o conquistare i primi due posti?

“I play off sono molto duro, almeno quelli di Serie C sono stati durissimi pur essendo entrati come migliore terza, ma facemmo otto partite contro Perugia, Juventus NG, Benevento e Vicenza. Quindi direi che salire come prima o seconda quest'anno sarebbe meglio".

Come si sta trovando a Pisa?

“Mi sto trovando benissimo, sapevo del loro interessamento e sono stati i primi a contattarmi dopo la fine del campionato. Questo mi ha dato una spinta in più così come le telefonate del direttore sportivo e del mister sono state importanti per la persona che sono. È stata una scelta facile. Per il resto mi sto trovando molto bene, la squadra è molto forte e siamo tutti bravi ragazzi, l'obiettivo è quello che non voglio dire, ma che tutti pensano, e cercheremo in ogni modo di arrivarci".

Come sta procedendo questa sosta?

“Ci siamo divertiti, abbiamo fatto tanti allenamenti divertenti come facciamo anche durante la settimana classica, e molto intensi. Il mister pretende tanto, giustamente, e tutta la squadra lo segue perché è bravo sia come tecnico sia come persona”.