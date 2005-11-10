Baldini dopo il 2-2 con il Belgio: "Questi pareggi sono come vittorie. Morire ma non mollare"

Un pareggio che vale molto più di un semplice punto. Silvio Baldini, commissario tecnico dell'Italia Under 21, promuove la prestazione dei suoi ragazzi dopo il 2-2 contro il Belgio a Livorno. Il selezionatore ha sottolineato soprattutto lo spirito di una squadra che non ha paura di rischiare, che sa soffrire e che considera ogni partita un'occasione per crescere. Un gruppo solido, composto anche da elementi che rappresentano il futuro della Nazionale maggiore e che hanno già attirato l'attenzione di Mancini.

Un gruppo unito, con lo sguardo alla Nazionale maggiore

"Abbiamo un gruppo solido, con elementi prestati anche alla Nazionale maggiore. Adesso aspettiamo marzo, quando avremo altre due amichevoli per ritrovarci, giocare insieme e permettere ai ragazzi di cercare un feeling sempre maggiore. Siamo una famiglia: chiunque entra si mette a disposizione e riesce a offrire ottime prestazioni. Il nostro motto è 'morire ma non mollare'".

Baldini dà grande valore anche ai pareggi, soprattutto per l'atteggiamento mostrato dalla squadra: "Questi risultati sono come vittorie per lo spirito che abbiamo dimostrato. Non abbiamo avuto paura di perdere. Avremmo potuto dire di stare tranquilli e ragionare, invece ci abbiamo provato, mettendoci il cuore per capire fin dove potevamo arrivare. Ci sono anche delle cicatrici, qualcuno voleva trasformare ogni episodio in una rissa: bisogna soltanto giocare a calcio".

Il commissario tecnico guarda poi al rapporto tra Under 21 e Nazionale maggiore, sottolineando come la crescita dei giovani debba essere un obiettivo comune: "Lavoriamo per questo, per la Nazionale maggiore. Dispiace per la sconfitta degli Azzurri, ma ieri tutti i miei ragazzi hanno fatto il tifo per loro. Il calcio è anche questo: bisogna accettare le sconfitte, perché nel percorso ci sono difficoltà. Per crescere non bisogna cercare scuse, ma essere bravi".

Il finale di partita e la scelta di rischiare

Sulla gestione degli ultimi minuti, quando l'Italia ha trovato il gol del pareggio a quattro minuti dalla fine, Baldini spiega le difficoltà incontrate contro la costruzione belga: "Il problema era che non riuscivamo a portare una pressione ordinata sulla loro linea difensiva. Loro erano bravi a coinvolgere il portiere e a cercare i lanci lunghi verso i due attaccanti. Dovevamo andare in pressione prima, ma non sempre ci riuscivamo e il portiere riusciva a mettere palloni pericolosi". Infine, una battuta sul possibile legame con Livorno e sulla possibilità di allenare in futuro in una piazza del genere: "Nella vita possono esserci delle opportunità, ma queste non sono piazze facili. Quando decidi di allenare qui devi sapere di essere sostenuto in tutto, perché se i risultati non arrivano rischi di essere lasciato solo. Conoscendo il vento, cerco di fare le mie valutazioni: quando c'è il libeccio, in mare è meglio non andare".