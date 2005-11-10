Al termine di Frosinone-Parma, interverrà tra qualche istante in sala stampa Anthony Oyono. Diretta testuale su TMW

Mister Alvini ha detto che devi migliorare in fase difensiva ma sei un calciatore eccellente...

"Non ho ascoltato le sue parole ma so che vuole tanto da me e che devo migliorare dal punto di vista difensivo. Me lo ripete sempre"

Dopo le parole alla vigilia su Bobcek ha risposto con una tripletta. Cosa ne pensa?

"Sono contento di quanto ha fatto, è stato nel posto giusto al momento giusto. Sono felice per lui. Non credo abbia visto l'intervista perchè ancora non parla italiano"

Con Ghedjemis ormai meccanismo oliato sulla destra?

"Da tanto giochiamo insieme ma siamo anche molto amici fuori e questo aiuta. Io cerco di metterlo sempre nelle migliori condizioni perchè può sempre fare la differenza. GIochiamo da tanto insieme e quindi ci conosciamo bene"

Tuo fratello Jeremy ti sta rubando il posto in nazionale....

"Non spesso, è stata la prima volta ma sono contento. L'anno scorso era qui, abbiamo bellissimi ricordi. Ora è andato via e mi è rimasto Fares."



Avete risentito dell'assenza del tifo?

"Non so perchè non c'era il tifo, non siamo stati informati di questo. Noi dobbiamo fare il massimo a prescindere da loro, speriamo però che già dalla prossima tornino a cantare"

17.45 terminata la conferenza di Oyono