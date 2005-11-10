Romano Floriani Mussolini, terzino della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della gara contro il Torino: "Il lavoro è il nostro segreto. Oggi sappiamo che ci sono attaccanti forti e sviluppano sugli esterni. Sarà una bella partita".

L'unione è la forza della Lazio?

"Si, lo ha detto anche il mister".

Avere Zaccagni in campo che sensazione vi dà?

"E' sempre un piacere".