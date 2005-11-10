Lazio, Floriani: "Il nostro segreto è il lavoro. Oggi ci sono attaccanti forti"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 17:22Serie A
autore Pietro Celeste
28.11.2026 17:22Serie A
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Romano Floriani Mussolini, terzino della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della gara contro il Torino: "Il lavoro è il nostro segreto. Oggi sappiamo che ci sono attaccanti forti e sviluppano sugli esterni. Sarà una bella partita".
L'unione è la forza della Lazio?
"Si, lo ha detto anche il mister".
Avere Zaccagni in campo che sensazione vi dà?
"E' sempre un piacere".
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