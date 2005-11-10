Empoli-Hellas, dal giallo per simulazione a Shpendi al rigore per i toscani. Cos’è successo
Tommaso Maschio
Nel corso del secondo tempo fra Empoli ed Hellas Verona, valida per la quattordicesima giornata di Serie B, l’arbitro della sfida Niccolò Turrini è stato chiamato dal VAR a correggere una sua decisione sbagliata.
Cosa è successo in Empoli-Hellas
Al 55°, con il risultato sull’1-1, l’attaccante dei toscani Stiven Shpendi entra in area e viene a contatto con Dailon Livramento: per Turrini è simulazione del calciatore albanese che riceve anche un cartellino giallo. Dal VAR arriva prò un richiamo al direttore di gara che si reca dunque al monitor per rivedere l’azione e valutare l’episodio.
Dopo un breve OFR, Turrini torna in campo e cambia la decisione concedendo il calcio di rigore agli azzurri, e annullando l'ammonizione per Shpendi, che con Saporiti trasformano il tiro dagli undici metri riportandosi in vantaggio. La gara poi terminerà sul 2-2 con il secondo gol di Mosquera che toglierà all’Empoli la gioia per una vittoria che sembrava vicina.