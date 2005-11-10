Italia, Mancini allo Stirpe per Frosinone-Parma: da Palmisani a Raimondo, gli osservati specialiTMW
Giacomo Iacobellis
Roberto Mancini sugli spalti dello stadio Benito Stirpe per assistere a Frosinone-Parma. Il commissario tecnico della Nazionale italiana seguirà da vicino alcuni dei giovani protagonisti del massimo campionato, con particolare attenzione alla formazione giallazzurra di Massimiliano Alvini. Non è un caso: pochi giorni fa il CT aveva infatti dichiarato di tenere sotto osservazione 3-4 giocatori del Frosinone in vista delle prossime convocazioni.
I giovani talenti monitorati da Mancini
Tra i profili più interessanti c'è sicuramente Antonio Raimondo, già finito nel radar di Mancini e vicino alla convocazione nell'ultimo raduno azzurro, alla quale aveva dovuto rinunciare per infortunio. Oggi l'attaccante è tornato a disposizione di Alvini, ma parte dalla panchina.
Dal primo minuto, invece, ci sono Lorenzo Palmisani, Giacomo Calò e Gabriele Calvani, entrambi già nel giro della Nazionale Under 21. Attenzione anche a Matteo Cichella, altro giovane talento dei ciociari seguito dal CT.