Serie B, i finali: vincono Ascoli e Carrarese. L’Empoli sfiora il colpo contro l'Hellas
Tommaso Maschio
Due vittorie interne e un pareggio nelle tre gare del primo pomeriggio in Serie B. L’Ascoli con un gol per tempo, D’Uffizi nel primo, Brunori su rigore nel secondo, batte una Virtus Entella che con Corona spreca l’occasione per riaprire la gara nel finale; la Carrarese di Pagliuca invece continua la sua risalita in classifica imponendosi per 3-1 sulla Juve Stabia: un autogol di Baldi e le reti di Braunoder e Parlanti a inizio ripresa spianano la strada ai toscani con i campani che provano a riaprirla con Di Nardo, ma chiudono in nove per le espulsioni di Battistella e Bellich. Il nuovo Empoli di Tonelli sfiora invece l’impresa contro l’Hellas Verona: i toscani vanno in vantaggio due volte, prima con Bandinelli e poi con Saporiti, ma vengono raggiunti in entrambi i casi dalla doppietta di Mosquera.
SERIE B - 14ª GIORNATA
Sabato 28 novembre
Ascoli-Virtus Entella 2-0
33’ D’Uffizi, 83’ rig. Brunori
Carrarese-Juve Stabia 3-1
47’ aut. Baldi (C), 55’ Brauoder (C), 57’ Parlanti (C), 61’ Di Nardo (J)
Empoli-Hellas Verona 2-2
16’ Bandinelli (E), 23’ e 82’ Mosquera (H), 56’ rig. Saporiti (E)
Ore 17:15 - Vicenza-Cesena
Ore 19:30 - Palermo-Benevento
Domenica 29 novembre
Ore 15:00 - Modena-Padova
Ore 15:00 - Sudtirol-Mantova
Ore 17:15 - Sampdoria-Cremonese
Ore 19:30 - Arezzo-Pisa
Lunedì 30 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 30
Modena 27
Ascoli 24*
Avellino 22
Mantova 22
Cesena 21
Pisa 20
Benevento 19
Carrarese 19*
Sudtirol 18
Sampdoria 17
Hellas Verona 17*
Padova 16
Cremonese 15
Virtus Entella 13*
Juve Stabia 12°*
Arezzo 12
Catanzaro 12
Vicenza 10
Empoli 10*
* una partita in più
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva