Due vittorie interne e un pareggio nelle tre gare del primo pomeriggio in Serie B. L’Ascoli con un gol per tempo, D’Uffizi nel primo, Brunori su rigore nel secondo, batte una Virtus Entella che con Corona spreca l’occasione per riaprire la gara nel finale; la Carrarese di Pagliuca invece continua la sua risalita in classifica imponendosi per 3-1 sulla Juve Stabia: un autogol di Baldi e le reti di Braunoder e Parlanti a inizio ripresa spianano la strada ai toscani con i campani che provano a riaprirla con Di Nardo, ma chiudono in nove per le espulsioni di Battistella e Bellich. Il nuovo Empoli di Tonelli sfiora invece l’impresa contro l’Hellas Verona: i toscani vanno in vantaggio due volte, prima con Bandinelli e poi con Saporiti, ma vengono raggiunti in entrambi i casi dalla doppietta di Mosquera.

SERIE B - 14ª GIORNATA

Sabato 28 novembre

Ascoli-Virtus Entella 2-0

33’ D’Uffizi, 83’ rig. Brunori

Carrarese-Juve Stabia 3-1

47’ aut. Baldi (C), 55’ Brauoder (C), 57’ Parlanti (C), 61’ Di Nardo (J)

Empoli-Hellas Verona 2-2

16’ Bandinelli (E), 23’ e 82’ Mosquera (H), 56’ rig. Saporiti (E)

Ore 17:15 - Vicenza-Cesena

Ore 19:30 - Palermo-Benevento

Domenica 29 novembre

Ore 15:00 - Modena-Padova

Ore 15:00 - Sudtirol-Mantova

Ore 17:15 - Sampdoria-Cremonese

Ore 19:30 - Arezzo-Pisa

Lunedì 30 novembre

Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 30

Modena 27

Ascoli 24*

Avellino 22

Mantova 22

Cesena 21

Pisa 20

Benevento 19

Carrarese 19*

Sudtirol 18

Sampdoria 17

Hellas Verona 17*

Padova 16

Cremonese 15

Virtus Entella 13*

Juve Stabia 12°*

Arezzo 12

Catanzaro 12

Vicenza 10

Empoli 10*

* una partita in più

° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva