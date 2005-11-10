Serie A, la classifica: Frosinone show scavalca la Juventus, Parma sempre terzultimo
Andrea Piras
Un successo importante per il Frosinone. La squadra di Massimiliano Alvini travolge il Parma allo "Stirpe" e sale a quota 23 punti in classifica agganciando il sesto posto e scavalcando proprio la Juventus. I gialloblù di Alberto Gilardino invece restano nei bassifondi della graduatoria, al terzultimo posto a pari merito con il Sassuolo.
SERIE A - LA CLASSIFICA
1. Lazio 32
2. Roma 30
3. Inter 29
4. Milan 27
5. Como 26
6. Frosinone 23*
7. Juventus 21
8. Bologna 19*
9. Napoli 18
10. Genoa 16
11. Cagliari 16
12. Atalanta 15
13. Torino 14
14. Monza 10
15. Lecce 10
16. Fiorentina 9
17. Parma 8*
18. Sassuolo 8
19. Venezia 7*
20. Udinese 6
*una partita in più
SERIE A - IL PROGRAMMA DELLA 13ª GIORNATA
Venezia - Bologna 0-0
Frosinone - Parma 3-0
Torino - Lazio
28 novembre, ore 18, DAZN
Inter - Genoa
28 novembre, ore 20.45, DAZN e Sky
Udinese - Fiorentina
29 novembre, ore 12, DAZN
Sassuolo - Napoli
29 novembre, ore 15, DAZN
Roma - Monza
29 novembre, ore 18, DAZN e Sky
Como - Juventus
29 novembre, ore 20.45, DAZN
Lecce - Atalanta
30 novembre, ore 18.30, DAZN
Cagliari - Milan
30 novembre, ore 20.45, DAZN